(ANSA) – BOLOGNA, 26 APR – Il rabbino capo di Bologna Alberto Sermoneta ieri mattina avrebbe lasciato le celebrazioni della Festa della Liberazione di Piazza del Nettuno: lo racconta Il Resto del Carlino. Contattato telefonicamente, Sermoneta ha al momento non ha commentato la notizia ma ha confermato di non essersi ritrovato in alcuni passaggi del discorso della presidente dell’Anpi Anna Cocchi. Secondo alcuni testimoni, ci sarebbe stato anche un confronto tra lo stesso rabbino capo e un uomo, presente alla celebrazione, che indossava una kefiah, copricapo simbolo palestinese.