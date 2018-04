(ANSA) – TORREGROTTA (MESSINA), 26 APR – E’ tutto pronto per il 23/a Autoslalom Torregrotta-Roccavaldina che sabato 28 e domenica 29 inaugurerà il Campionato italiano slalom, oltre 100 iscritti. Tra i nomi più altisonanti in gara con le sportscar spiccano quelli del molisano campione italiano 2017 Fabio Emanuele (Osella Pa 9/90) e del trapanese tricolore Under 23 Michele Poma (Ghipard); Saverio Miglionico, altro giovane molisano vincitore dell’edizione 2017, Emanuele Schillace giovane driver messinese reduce dalla vittoria di domenica scorsa allo slalom nisseno del Vallone; Giuseppe Castiglione e Giuseppe Gullotta, i due trapanesi sempre i vertici della serie regionale, come Vincenzo Pellegrino e il pilota di casa Santi Leo, tutti sulle Radical. Il tracciato sarà lungo 3,5 km e si snoderà sulla Provinciale 59, con ben 13 postazioni di rallentamento, le file di birilli tante temute dagli specialisti degli slalom, molte le zone dove il pubblico può godersi lo spettacolo ad alta emozione in piena sicurezza, con vasti tratti panoramici.