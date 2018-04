(ANSA) – ROMA, 26 APR – I due tifosi della Roma, arrestati per l’aggressione di un tifoso del Liverpool, hanno respinto le accuse davanti agli inquirenti inglesi. Filippo Lombardi, 21 anni e Daniele Sciusco, 29, sono stati interrogati nelle scorse ore e hanno affermato di non essere stati loro gli autori del pestaggio di Sean Cox, 53 anni, attualmente ricoverato e in coma. I due, in base a quanto riferisce il loro avvocato in Italia, Lorenzo Contucci, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere in merito alle altre contestazioni.