(ANSA) – ROMA, 26 APR – “Dopo quanto avvenuto a Liverpool dobbiamo ricordare che si tratta solo di calcio, bisogna avere rispetto per tutti, non possono succedere queste cose”. Così l’attaccante della Roma, Patrik Schick, questa mattina in visita presso un istituto romano nell’ambito dell’iniziativa del club ‘A scuola di tifo’. Il ceco, ai microfoni di RomaTv, si è anche soffermato sul prossimo impegno: “Prima del ritorno col Liverpool c’è il Chievo. Ci giochiamo la qualificazione alla Champions e dobbiamo restare concentrati”.