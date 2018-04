(ANSA) – MILANO, 26 APR – E’ sempre in coma, in condizioni stabili, ricoverato in terapia intensiva all’Istituto Città Studi di Milano l’ultrasettantenne picchiato e rapinato venerdì scorso davanti al portone di casa, in via Valtorta a Milano. Dell’aggressione è accusato un romeno di 29 anni, Chester Caldararu. La Polizia lo ha fermato e il gip ha convalidato il fermo e ha disposto il carcere per l’uomo che ha diversi precedenti per rapina e uno per lesioni. Secondo quanto riferito dagli agenti, il romeno ha ammesso le sue responsabilità.