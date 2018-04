(ANSA) – TORINO, 26 APR – Perplessità in Questura e in Prefettura, polemiche in consiglio comunale. Tutto questo intorno al concerto tenuto dai Modena City Ramblers a Torino il 25 aprile. La manifestazione in origine era prevista in piazza Arbarello, ma dopo i ritardi nelle comunicazioni e i dubbi nei piani di sicurezza la Prefettura ha ordinato al Comune di spostarla in piazza Castello. In origine erano previsti duemila spettatori: ne sono arrivati diecimila. I consiglieri di opposizione Fabrizio Ricca (Lega) e Silvio Magliano (Moderati) puntano il dito contro la presenza di bottiglie di vetro: “dopo i fatti del 3 giugno 2017 l’amministrazione aveva apparentemente stretto la morsa attorno ai venditori ma ieri sono rispuntate le bottiglie di vetro perché non esiste un’ordinanza”. “Chi era presente – aggiungono – parla di assenza di controlli, steward e transenne”. Al Polo del ‘900 – organizzatori del concerto – parlano di “una bella manifestazione” in cui “è andato tutto bene”. (ANSA).