(ANSA) – ROMA, 26 APR – Si terrà questa sera una veglia e fiaccolata di preghiera a piazza San Pietro per il piccolo Alfie Evans. L’iniziativa è partita già da ieri, spontaneamente sui social, e in Vaticano sono arrivate circa trecento persone. Alcune migliaia le persone che erano invece collegate attraverso le dirette Facebook. I promotori hanno annunciato che “l’iniziativa proseguirà fino a quando sarà necessario. E’ stata scelta piazza San Pietro in segno di ringraziamento al Papa per quanto sta facendo”. La veglia si ripeterà dunque anche stasera, sempre in coincidenza dell’orario (22.17) in cui, lo scorso lunedì, sono stati staccati i macchinari che tenevano in vita il bambino ricoverato all’Alder Hey di Liverpool. Oggi analoghe iniziative sono previste a Milano, Torino e Modena, sempre collegate con quella di Roma attraverso i social.