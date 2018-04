(ANSA) – ROMA, 26 APR – “Il mio sdegno è assoluto, è stato un episodio inaccettabile. Dobbiamo entrare in questo ordine di idee. Bisogna uscire da questo contesto culturale che è provinciale”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò dopo gli incidenti di Liverpool. “Questo episodio – ha aggiunto il capo dello sport italiano in una conferenza stampa -, questa serie di episodi che hanno contraddistinto quei momenti prima della partita e forse anche all’interno dello stadio, sono inaccettabili. Si tratta di usare ogni mezzo contro quelle persone che discreditano un’intera tifoseria, una squadra e anche il calcio italiano in una semifinale di Champions”. “La mentalità da grande squadra deve essere per i dirigenti – aggiunge – per la squadra e il suo allenatore, ma anche per i suoi tifosi. È un discorso ineludibile: puoi vincere tutte le partite che vuoi, ma poi resti una squadra di provincia”.