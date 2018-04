(ANSA) – WASHINGTON, 26 APR – Il presidente Donald Trump andrà in visita in Gran Bretagna il 13 luglio. Lo rende noto la Casa Bianca. Quella di Trump sarà una “visita di lavoro” e non una “visita di stato”, quindi non si prevede che il tycoon incontri la regina Elisabetta o altri membri della famiglia reale. May è stato il primo leader straniero ad essere ricevuto alla Casa Bianca dopo l’insediamento di Trump.