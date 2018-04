(ANSA) – ROMA, 26 APR – “Dovremo fare una partita perfetta senza sbagliare niente, un gol ci può costare la finale. Dovremo fare una gara di grande sostanza ma abbiamo dimostrato di saper fare delle rimonte importanti e servirà un’altra grandissima impresa”. Così Stephan El Shaarawy in vista della semifinale di ritorno di Champions col Liverpool in programma il 2 maggio. “Possibilità di passare il turno? Sono poche, così come lo erano col Barcellona e nel girone – ricorda l’attaccante della Roma a margine della presentazione della Junior Tim Cup -. Nessuno ci credeva, noi lavoriamo per questo e ci crederemo fino alla fine. Gli scontri avvenuti fuori lo stadio? Sono cose che non si possono tollerare, non devono esistere nel calcio” Prima della sfida coi Reds all’Olimpico ci sarà quella col Chievo: “C’è da preparare una partita importante per mantenere la posizione in classifica che è fondamentale. Abbiamo la fortuna di essere davanti a tutti, dobbiamo pensare di vincerle tutte perché vogliamo arrivare terzi”.