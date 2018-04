(ANSA) – MILANO, 26 APR – Mediapro ha “certificato alla Lega Serie A di avere le garanzie richieste attraverso la consistenza patrimoniale della sua società madre”, e “fornirà le garanzie necessarie alla Lega quando potrà disporre” dei diritti tv, ora al centro della causa con Sky che ha ottenuto dal Tribunale di Milano la sospensione del bando fino al 4 maggio. E’ quanto afferma una nota della società spagnola che “presenterebbe le garanzie in maniera immediata nel caso in cui la Lega decidesse di creare, insieme a Mediapro, un canale proprio A poche ore dal termine per la presentazione delle garanzie finanziarie da 1,2 miliardi di euro, previste dal bando con cui è diventata intermediario indipendente per la vendita dei diritti tv del campionato, il Gruppo Mediapro ha annunciato di aver “certificato alla Lega Calcio di Serie A di avere le garanzie richieste attraverso la consistenza patrimoniale della sua società madre, integrata dal pagamento anticipato dei diritti”.