(ANSA) – ROMA, 26 APR – Arsenal-Atletico Madrid 1-1 e Olympique Marsiglia-Salisburgo 2-0 nelle semifinali d’andata di Europa League. All’Emirates gli spagnoli rimangono in 10 dal 10′ per l’espulsione – doppia ammonizione – di Vrsaljko. Per le proteste viene allontanato qualche minuto dopo anche l’allenatore dell’Atletico Simeone. Il vantaggio dell’Arsenal al 61′ con Lacazette, per l’Atletico pareggia Griezmann all’82’. Al Velodrome i padroni di casa vanno in vantaggio al 15′ con un colpo di testa di Thauvin, azione però viziata da un tocco di mano dello stesso attaccante francese. Il raddoppio al 63′ di N’Jie. Le partite di ritorno si disputeranno giovedì 3 maggio.