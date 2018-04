CARACAS – Mancano poco più di tre settimane all’inizio ufficiale della stagione 2018 della Liga Profesional de Baloncesto (LPB). Tra i protagonisti del campionato ci sono i Cocodrilos de Caracas alla ricerca del settimo scudetto.

I rettili hanno annunciato Wendell McKiness come primo rinforzo della stagione che prenderà il via l’11 maggio. Lo statunitense, che di ruolo fa l’ala, ha una vasta esperienza a livello internazionale giocando nella Lega Pro-B Francese, PBA Filipina, National League Israeliana, “Liga A” Argentina e KBL in Corea del Sur. Quella di questo 2018, sarà la sua seconda esperienza nella Liga Profesional de Baloncesto, nel 2016 ha difeso la casacca dei Cocodrilos lasciando una media punti di 22.3. A questo va aggiunto la media 7.3 rimbalzi e 2 assist a gara. Questa prestazione gli permise di vincere lo scudetto ed il premio MVP.

Sulla panchina dei rettili si accomoderà per la dodicesima stagione consecutiva Néstor Salazar. Con “Mama Osa” i capitolini hanno vinto gli scudetti delle stagioni 2008, 2010, 2013 e la 2014-2015. Salazar avrà come assistenti Nelson “Kako” Solorzano, José Dos Santos e Gustavo Maza.

La coppia Salazar-Solorzano lavora insieme da sei anni ed ha stabilito un record di 129 vittorie in 197 gare disputate nella stagione regolare. Questa coppia di allenatori si é sempre qualificata ai playoff ed ha messo in bacheca due scudetti

“Abbiamo un gruppo do giocatori creoli che da tanti anni giocano insieme. A loro si aggregheranno tre rinforzi stranieri. Questa sarà una stagione atipica per il poco tempo che abbiamo avuto per prepararla. Cocodrilos é una squadra che si caratterizza per preparare con anticipo le cose” ha spiegato Salazar in un comunicato stampa.

La stagione 2018 della Liga Progesional de Baloncesto doveva prendere il via nel mese di febbraio, ma a causa di problemi economici l’inizio é slittato.

(FDS)