(ANSA) – TORINO, 27 APR – La delusione per la sconfitta col Napoli “ci sta dopo i primi due giorni ma poi basta”. Massimiliano Allegri invita a guardare avanti alla vigilia della trasferta della sua Juventus contro l’Inter. “Quel che è stato non si può cambiare, ora dobbiamo essere bravi a scrivere un altro pezzo di storia. Comunque vada sarà un mese bello da vivere, con entusiasmo e spensieratezza. Tanti scudetti si sono decisi all’ultima giornata, mi sembra che siamo in linea…”.