(ANSA) – ASSISI PERUGIA, 27 APR – “Guardiamo all’incontro dei due leader coreani con gioia e speranza. Comincia una nuova storia”: così il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, in un editoriale pubblicato sul sito sanfrancesco.org. “Un piccolo e importante passo di dialogo e convivenza pacifica – ha sottolineato padre Fortunato – che fa ben sperare per il futuro della società di oggi. È tempo di costruire ponti e non di alzare muri in tutto il mondo, come ha più volte invocato Papa Francesco. Moon Jae-in e Kim Jong-un hanno piantato un pino e su una roccia posta lì vicino sono stati scolpiti i nomi dei leader e la frase ‘qui piantiamo pace e prosperità’. Vogliamo sostenere con la preghiera e con tutti i mezzi possibili questi primi passi, questi primi gesti che sprigioneranno un’alba di pace. Invitiamo la comunità internazionale a sostenere con parole e azioni costruttive questi momenti. Come san Francesco siate strumenti di pace”.(ANSA).