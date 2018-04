(ANSA) – ROMA, 27 APR – Una nuova perizia per accertare il nesso tra “le condotte colpose già accertate” e la morte di Stefano Cucchi. L’ha chiesta il Pg Arcibaldo Miller nel terzo processo d’appello ai cinque medici dell’ospedale romano ‘Sandro Pertini’ (il primario Aldo Fierro, insieme con i dottori Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo), imputati nella vicenda della morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra romano arrestato nell’ottobre 2009 per droga e morto una settimana dopo in ospedale. I giudici della seconda Corte d’assise d’appello hanno aggiornato a metà maggio l’udienza nella quale dovranno stabilire se riaprire l’istruttoria dibattimentale e eventualmente con quali modalità.