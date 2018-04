(ANSA) – ROMA, 27 APR – “Siamo dispiaciuti per il risultato di Liverpool, ci aspettavamo un risultato differente, ma al ritorno chi non ci crede può stare a casa. Non si può non pensare di giocarsela con uno stadio con 60 mila persone. Io sono carico, ci credo, e credo ancora in questa squadra e nella forza di poter fare determinate cose”. Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, in vista della semifinale di ritorno di Champions League col Liverpool in cui i giallorossi saranno chiamati a ribaltare il 5-2 subito ad Anfield. “Ma prima del Liverpool dobbiamo pensare a vincere col Chievo. I ragazzi devono avere il desiderio di rifarsi della partita persa – spiega l’allenatore abruzzese a Trigoria -. Dobbiamo trattare le partite allo stesso modo, questo deve essere il nostro obiettivo. Contro il Chievo sarà come una semifinale, rimangono poche partite e rimediare diventa sempre più difficile”.