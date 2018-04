(ANSA) – VENEZIA, 27 APR – Sono oltre 20mila i Bersaglieri attesi al Raduno nazionale “Piave 2018”, che si svolgerà domenica 13 maggio prossimo a San Donà di Piave, nel veneziano. Tutta la settimana precedente sarà caratterizzata da iniziative culturali, commemorative e percorsi didattici per far conoscere agli studenti della ventina di istituti coinvolti nel progetto le storia di questo corpo di fanteria leggera, conosciuto per il tradizionale cappello con pennacchio di piume, apprezzato sotto il profilo militare soprattutto per la grande resistenza alla fatica, la mobilità e la precisione al tiro. Il clou sarà domenica 13 maggio, con la sfilata di circa 20 mila Bersaglieri, che percorreranno i 3,8 km di percorso, tra San Donà e Musile, transitando sul ponte militare gettato per l’occasione sul Piave, e arrivando infine di corsa al suono delle fanfare su Corso Silvio Trentin.