(ANSA) – ROMA, 27 APR – Il centrosinistra a Roma cerca il riscatto partendo dai due municipi che andranno al voto il 10 giugno. Dopo la caduta delle amministrazioni a 5 Stelle sia nel III (Nomentano) che nell’VIII municipio (Garbatella), le ex circoscrizioni eleggeranno tra un mese e mezzo circa i nuovi consigli e presidenti. In entrambi i casi per scegliere il candidato unitario del centrosinistra domani si terranno primarie sui territori. Ma al III municipio il Pd appare spaccato: se la candidata ufficiale del partito è Paola Ilaria, sono diversi i dem che sostengono invece lo sfidante Giovanni Caudo, ex assessore all’Urbanistica della giunta Marino. Nell’VIII municipio, caduto lo scorso anno dopo le dimissioni dell’ormai ex minisindaco Paolo Pace in rotta con la maggioranza pentastellata, si sfideranno Enzo Foschi – candidato del Pd che vanta una lunga storia nel partito romano – e, più a sinistra, il giovane Amedeo Ciaccheri, con la campagna Super8.