(ANSA) – ROMA, 27 APR – “Un governo M5s-Pd? La vera domanda da porsi è: per fare cosa?”. Lo scrive il vicepresidente della Camera Ettore Rosato (Pd) su Twitter, pubblicando un estratto video della sua intervista di ieri a Porta a porta, in cui fa notare i punti di divergenza rispetto ai Cinque stelle su temi come la Tav e le grandi opere.