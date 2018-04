(ANSA) – ROMA, 27 APR – “Lo scopo non era quello di iscrivermi al Pd, ma di dare alcune sferzate salutari. Per questo ho parlato di ambientalismo, tema assente in campagna elettorale e dalle discussioni di questi giorni, che non è più un argomento per pochi privilegiati”. Così il regista Paolo Virzì è tornato sulla recente riunione al circolo Pd Ostiense di Roma, parlando con l’esponente ecologista Gianfranco Mascia a ‘In Verde Veritas’. “Siamo ad un punto di svolta epocale, basta pensare ai cambiamenti climatici: l’innalzamento delle temperature sta danneggiando l’agricoltura in tutto il sud Italia. C’è un allarme sulla sopravvivenza della nostra civiltà. Per questo non mi sembra un argomento che possa essere lasciato solo a qualche minoranza virtuosa che si occupa della sostenibilità e del futuro. Questo deve essere un tema che deve essere assorbito dalle forze di Governo, dai movimenti popolari e sindacali” anche perchè, avverte, “la nuova Destra mondiale non solo non si occupa di questi problemi, ma addirittura li nega”.