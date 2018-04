(ANSA) – ALGHERO, 27 APR – Si è aperto oggi ad Alghero il 20/o Raduno dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia: organizzata per la prima volta in Sardegna la manifestazione ha portato nella Riviera del corallo oltre 2mila persone arrivate da tutta Italia per celebrare le Fiamme gialle. La tre giorni è iniziata alle 9 con l’alzabandiera a Porta Terra, dove è stata anche la deposta la corona d’alloro al monumento ai caduti della città. Un’altra corona è stata posata alla stele dell’Anfi, in via Garibaldi, di fronte alla caserma della Guardia di Finanza. La manifestazione è proseguita con l’inaugurazione della mostra allestita dal Museo storico del corpo, con cimeli, stampe e racconti che testimoniano la partecipazione delle fiamme gialle alla “Grande Guerra”. Sempre nell’ambito delle celebrazioni per il Raduno, il sindaco Mario Bruno ha intitolato una piazza a Francesco Sotgiu, maresciallo maggiore della Gdf nato nel 1896 e decorato con la croce al merito di guerra e con la medaglia interalleata della Vittoria. Oltre al primo cittadino, all’intitolazione della piazza compresa fra le piazze Pino Piras e Porta Terra, erano presenti il comandante Interregionale dell’Italia Centrale, generale Edoardo Valente, il comandante Regionale della Guardia di Finanza, generale Bruno Bartoloni, il presidente nazionale dell’Anfi, generale Umberto Fava, la famiglia Sotgiu al completo rappresentata dalla figlia del maresciallo, Lidia.Nel pomeriggio nella sala conferenze al Quarter si è tenuto il convegno dedicato al volume “Storia delle fiamme gialle della Sardegna”, e poi alla banchina Dogana di Porta a mare c’è stata l’esibizione delle unità cinofile del Corpo. Il raduno continua sabato e domenica con diversi appuntamenti: domani il programma prevede alle 17 la messa solenne celebrata nella cattedrale di Santa Maria e alle 19 il concerto della banda musicale della Guardia di finanza, nella banchina Dogana. Domenica alle 10.15 sfilata delle fiamme gialle in servizio e in congedo, che inizierà da via Garibaldi e terminerà a Porta Terra. (ANSA).