(ANSA) – LECCE, 27 APR – Spinto contro un banco da un compagno di classe per essersi rifiutato di consegnare un pacchetto di patatine, uno studente di 15 anni residente a Caprarica di Lecce ha subito l’asportazione della milza. L’episodio sarebbe avvenuto giovedì 19 aprile, durante l’ora di ricreazione, all’interno di un istituto tecnico di Lecce, a poca distanza dal “Fermi”, la scuola al centro del video choc su cui la procura per i minorenni di Lecce ha aperto un’inchiesta. É stato il legale della famiglia della vittima, a presentare un esposto-querela in Questura. Sono in corso accertamenti per verificare se in passato il ragazzo sia stato vittima di atti di bullismo, oppure se si sia trattato di un episodio isolato.