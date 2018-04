(ANSA) – ROMA, 27 APR – Ancora una sconfitta per il Siviglia di Vincenzo Montella, che viene superato di misura a Valencia dal Levante con il punteggio di 2-1, nell’anticipo della 35/a giornata della Liga. I padroni di casa passano all’11’ con Marti, ma vengono raggiunti 5′ più tardi da Fernandez, servito dall’ex interista Banega. Nella ripresa, al 29′, Morales, su assist di Lukic, decide il match, al quale non ha partecipato Pazzini, rimasto in panchina per i valenciani. In classifica gli andalusi restano al settimo posto, con 48 punti (gli stessi del Getafe) e una partita in meno; il Levante sale a quota 40, che gli vale il momentaneo 16/o posto, un punto sopra l’Espanyol di Barcellona. (ANSA).