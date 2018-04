TEL AVIV. – Giunta al quinto venerdì consecutivo, la ‘Grande Marcia del Ritorno’, organizzata da Hamas lungo la linea di demarcazione fra Gaza ed Israele, si è svolta in un clima di crescente radicalizzazione e si è conclusa, secondo il ministero della sanità locale, con la morte di tre dimostranti e con il ferimento di altri 300, colpiti dal fuoco israeliano.

Da parte sua l’esercito israeliano ha affermato che “decine di facinorosi armati di ordigni, bombe a mano e bottiglie incendiare” sono quasi riusciti ad aprire una breccia nel valico di Karni e sono stati bloccati in extremis. Mentre i leader di Hamas spiegano che questi confronti settimanali sono solo una fase preliminare in vista di una forte esplosione di collera popolare fissata per il 15 maggio – 70/mo anniversario della nascita di Israele -, l’Alto commissario per i diritti umani dell’Onu e Amnesty International sono tornati separatamente ad accusare i militari israeliani di aver fatto “un uso sproporzionato della forza nei confronti di dimostranti disarmati”.

Da parte sua il Centro di informazione sull’ intelligence e il terrorismo (Iitc) di Tel Aviv ha pubblicato un’analisi, secondo cui l’80% dei primi 40 palestinesi uccisi sul confine erano “membri attivi o fiancheggiatori di gruppi terroristici”.

La giornata è iniziata a Gaza in un clima di febbrile mobilitazione, dopo che in nottata nel campo profghi di Jabalya è stato sepolto Fadi al-Batsh, l’ingegnere di Hamas ucciso la settimana scorsa in Malesia in un attentato che la sua organizzazione attribuisce al Mossad israeliano. La bara è stata scortata nella principale moschea di Jabalya da una parata delle Brigate Ezzedin al-Qassam, l’ala militare di Hamas, che si è aperta la strada a fatica fra una folla di migliaia di persone.

Nel corso della giornata alcuni dirigenti di Hamas – fra cui Yihia Sinwar e Fathi Hammad – hanno raggiunto migliaia di dimostranti, raccoltisi, come nelle settimane passate, in cinque punti di frizione lungo il confine, e da là hanno esortato al popolazione di Gaza a non desistere dalla lotta elaborata per forzare il blocco e rompere le linee di confine.

Da Ramallah un consigliere del presidente Abu Mazen, Muhammad al-Habbash, ha fatto appello agli abitanti di Gaza perché non seguano la politica degli “avventurieri” e “non mandino i figli a morire”. Come nelle settimane precedenti, gruppi di giovani hanno oggi incendiato pneumatici lungo il confine e hanno cercato di trainare verso la Striscia tratti di reticolati.

In uno di questi azioni, al valico di Karni, sono stati vicini ad aprire un varco e sono stati respinti col fuoco. In serata il ministero della sanità ha riferito che tre dimostranti sono rimasti uccisi, 233 sono stati colpiti da proiettili veri e altri 70 sono stati intossicati da gas. Fra i feriti vi sono almeno due giornalisti e membri dello staff medico.

(di Aldo Baquis/ANSAmed)