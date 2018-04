NAPOLI. – Delle quattro partite che rimangono ancora da giocare, quella di domenica prossima con la Fiorentina è sicuramente la più difficile per il Napoli. Sarri ne è profondamente convinto e sa bene quali pericoli si annidino dietro al match con i viola. Gli azzurri, però, hanno assolutamente bisogno di vincere tutti e quattro gli incontri che restano fino alla fine del campionato, se vogliono sperare di scavalcare la Juventus, in caso di un passo falso dei campioni d’Italia.

Mai come in questa settimana, dunque, il compito dell’allenatore è stato importante. Sarri ha dovuto prima lavorare per attuare un reset completo delle scorie psicologiche derivanti dalla vittoria all’Allianz Stadium di Torino e solo dopo si è potuto dedicare alla preparazione, tattica oltre che atletica, della partita di Firenze. Il tecnico azzurro cercherà di sfruttare al massimo il buon momento di forma che quasi tutta la squadra ha dimostrato di attraversare nelle ultime due uscite.

La vittoria di Torino, infatti, è derivata in buona parte dal pressing continuo che gli azzurri sono riusciti imporre ai bianconeri per tutti i 90′, a seguito del quale la Juventus ha potuto tirare in porta una sola volta e su calcio da fermo.

Per quanto riguarda la formazione che Sarri manderà in campo a Firenze, non ci sono dubbi di alcun genere. Giocheranno i titolari, vale a dire gli stessi che sono scesi in campo dal primo minuto a Torino. Gli unici dubbi potrebbero come al solito riguardare Mertens e Hamsik, ma è ormai consolidata l’abitudine del tecnico di utilizzarsi sempre nella prima fase della partita per poi eventualmente sostituirli in corso d’opera, rispettivamente con Milik e Zielinski.

A Firenze sicuramente il Napoli troverà un gran numero di tifosi presenti sugli spalti del Franchi. La vendita dei circa tremila biglietti disponibili per il settore ospiti si è conclusa rapidamente ma a quanto pare sarebbero numerosissimi i sostenitori azzurri non residenti in Campania che si starebbero accaparrando tagliandi per settori diversi dello stadio.

Insomma ci si prepara a una specie di invasione e sicuramente il pubblico continuerà a fare sentire la propria presenza vicino alla squadra per continuare a coltivare fino in fondo il sogno dello scudetto. Il Napoli effettuerà la rifinitura della preparazione a Castel Volturno e subito dopo partirà in treno per Firenze.