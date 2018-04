MILANO. – Se fosse solo una questione di motivazioni, la rabbia della Juventus, reduce dal ko con il Napoli e a caccia del settimo scudetto, sarebbe nulla rispetto a quella dell’Inter, secondo Luciano Spalletti. “Noi è da sette anni che non si porta a casa niente: saremo ferocissimi, se è codesta la condizione per dare di più, state tranquilli”, sorride alla vigilia della sfida con i campioni d’Italia il toscano, consapevole che nelle ultime quattro partite di campionato la sua squadra si gioca un traguardo “grandioso” come il ritorno in Champions.

San Siro tutto esaurito sarà la cornice di un big match in cui il pareggio servirebbe a poco a entrambe. “In queste partite, chi pensa di nascondersi viene subito stanato. E’ una partita di quelle in cui bisogna prendersi responsabilità, cercare le giocate che fanno la differenza, correre e portare a casa tanti contrasti”, avverte Spalletti che probabilmente punterà su Vecino e come sempre sui suoi leader tecnici, Icardi, Perisic e Brozovic.

Fra giornate esaltanti e passaggi a vuoto, questi giocatori rappresentano l’evoluzione dell’Inter di Spalletti. “Ciò che mi dà più fiducia è la crescita della mia squadra – nota il toscano -. Sarà una partita durissima ma abbiamo imparato in questo periodo a dialogare con i nostri difetti e siamo pronti a giocarci la Champions”.

Ad Appiano non è considerato un fattore la designazione di Daniele Orsato, che da giudice di linea fece infuriare Icardi nello Juventus-Inter della scorsa stagione. “Non vedo il problema, i nostri arbitri hanno professionalità, qualità e studiano soluzioni nuove per migliorare il calcio – taglia corto l’allenatore -. La Juve negli ultimi anni ha vinto quasi sempre, non ha senso proporre statistiche di questo o quell’altro arbitro”.

Dopo anni di feste, però, a Vinovo l’altro giorno c’è stata contestazione da parte dei tifosi bianconeri. “Un’esasperazione tutta italiana” stigmatizza Spalletti, che invece si gode il calore dei suoi tifosi. “Non so se hanno vinto il loro scudetto, ma viaggiano a punteggio pieno per presenza e affetto”, dice il tecnico e pensa anche al popolo nerazzurro quando chiarisce che nella prossima stagione lo scudetto “non sarà un discorso facile da mettere sul tavolo. E’ importante comunicare con chiarezza, sennò – aggiunge – si corre il rischio di illudere, rincorrere qualcosa che non puoi sostenere. Ed è fondamentale non arrivare in fondo e dover ripartire quasi da zero. Secondo me quest’anno non sarà così. Poi per vincere uno scudetto ci sono delle cose da mettere a posto”.