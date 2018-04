Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Condotto da Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 30 Aprile 2018

Ospiti: Alfredo Tesio e Constanze Reuscher, rappresentanti del Gruppo del Gusto dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, che insieme a altri colleghi giornalisti di varie nazionalità, informano i lettori non solo dei fatti politici, economici e sociali dell’Italia, ma anche delle tradizioni ed eccellenze gastronomiche italiane; la giornalista e scrittrice Isa Grassano, per scoprire quali sono i luoghi italiani più amati dai turisti; chiude la puntata l’esibizione live del compositore, cantautore e produttore discografico, Mario Lavezzi.

Storie dal mondo.

A Cape Town, per incontrare il pugliese Michelangelo D’Oria, ingegnere mancato e chef compiuto. La sua specialità è il risotto allo zafferano.

In Svizzera, per scoprire che il Circolo dei Sardi di Ginevra ogni anno fa festa per ritrovarsi.

• Martedì 1 Maggio 2018

Ospiti: il professor Sergio Garbarino, neurologo dell’Università di Genova, da alcune importanti indicazioni per combattere i disturbi del sonno; lo scrittore Mario Spinelli, giornalista e critico letterario ricorda perché il grande scrittore italiano Giovannino Guareschi è stato un personaggio così significativo del ‘900; il professor Stefano Musso, docente di Storia contemporanea e di Storia del lavoro all’ Università di Torino, spiega il significato della festa del lavoro.

Storie dal mondo.

Da Mar del Plata la festa dei pescatori di origine italiana.

In Sudafrica, per conoscere Tito Lupini, un italiano ex campione di rugby che a Johannesburg fa il panettiere.

• Mercoledì 2 Maggio 2018

Ospiti: Licia Romano e Franco D’Agostino, archeologi dell’Università La Sapienza di Roma, a capo di una missione italo-irachena nel Sud dell’Iraq dove stano facendo molte interessanti scoperte; in collegamento da Bangkok, Maria Vittoria Dell’ Anna, esperta di marketing che si occupa di comunicazione per un azienda italiana in Thailandia; Cristoforo Spinella, giornalista per l’Ansa dalla Turchia, parla della complessa situazione mediorientale; chiude la puntata l’astrologo Simon and the Stars, per sapere cosa prevedono le stelle per il mese di maggio.

Storie dal mondo.

Da New York, il giovane intraprendente Federico Checo che si muove nel mondo del Wellness rigorosamente made in Italy.

In Messico, per conoscere il giornalista Federico Mastrogiovanni, che vive e lavora a Città del Messico.

• Giovedì 3 Maggio 2018

Ospiti: l’attore poliedrico, Giuseppe Cederna, protagonista al cinema e a teatro, ma anche scrittore e viaggiatore sensibile ai temi dell’immigrazione, impegnato in progetti di sviluppo in India; Maurizio Tomasi, direttore del periodico Trentini nel Mondo, racconta l’iniziativa di pubblicare il diario di Giuseppe Piva, sarto, emigrato in Uruguay negli anni ’30; la giornalista Giulia Blasi, scrittrice presenta il libro “Quella Volta che – Storie di molestie”; in chiusura con la cantante Maria Carfora, per fare un viaggio nei grandi capolavori della storia della musica italiana.

Storie dal mondo.

In Sudafrica, a Cape Town, per conoscere Antonello Buffardi, un personaggio poliedrico, “nipote” del leggendario Totò, il principe della risata.

In Canada, a Niagara on the Lake, per incontrare l’imprenditrice fiorentina Carlotta Cattani, che ha portato lo stile toscano, in una località davvero magnifica.

• Venerdì 4 Maggio 2018

Ospiti: con l’imprenditore Gino Signore, a esplorare il settore degli abiti da sposa Made in Italy; Luca Barboni, web marketing strategist, per capire quanto la rivoluzione digitale stia cambiando i mestieri e le professioni; Maurizio Tomasi, direttore del periodico Trentini nel Mondo, per fare un bilancio del progetto “Forever Trentitni”.

Storie dal mondo.

In Colombia, a Bogotà, dove la stilista Maddalena Zanardi crea vestiti solo con stoffe italiane.

A Bali, in Indonesia, dove c’è una piccola, ma attivissima comunità italiana.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. In studio con: Stefano Telve, Fabio Poròli e Beatrice Palazzoni.

Si chiude la settimana con le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

Per contattare la redazione scrivete a: community.italia@rai.it

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h17.30

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h18.30

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h18.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h15.15

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h18.15

SPECIALE COMMUNITY (Settimanale)

Gli italiani nel mondo: storie di emigrazione passata e presente.

Speciale Community è pensato per raccontare gli italiani nel mondo e fare da ponte tra le comunità italiane sparse nei diversi paesi e tra loro e la madrepatria.

Storie di emigrazione per fornire altrettante risposte alle mille domande: chi sono gli emigrati, perché hanno lasciato il nostro paese, come se la passano, hanno raggiunto il loro obiettivo oppure sono ancora alla ricerca di un sogno da realizzare? E ancora: se ne sono andati per sempre o ritorneranno dopo un’esperienza di lavoro o di sperimentazione all’estero? Si sono integrati nel nuovo paese? Quanto hanno conservato della loro italianità? Etc., etc.

Sono tutte storie di vita, di impegno, di sentimenti. A volte di successo, a volte meno. A volte di fatica, sudore e sconforto, altre volte di grande fortuna e realizzazione professionale. A volte di grandi soddisfazioni e felicità, altre volte di insicurezza e nostalgia.

Le storie in questa puntata:

CAPE TOWN (Sudafrica). Antonello Buffardi de Curtis è il nipote di Totò di cui ha acquisito anche cognome e titolo sin da quando aveva 5 anni. Viveur e produttore cinematografico si è trasferito giovanissimo in Sudafrica con la madre. Amante delle donne (ne ha sposate 3) e dei cavalli, apre la sua casa di Cape Town, mostra alcune memorabilia (una cravatta del principe e i suoi occhiali) e parla del suo rapporto con il nonno.

VINALES (Cuba). Marina Vatteroni a Cuba ha riscoperto un modo di vivere semplice e vicino alla natura in un posto davvero magnifico. Lì, con i suoi cavalli, accompagna i turisti alla scoperta dei paesaggi rurali dell’isola.

SAN FRANCISCO (Usa). Con Emiliano Camilli, trapiantato da qualche anno in California, per fare un tour negli angoli frequentati dagli italiani nella bellissima San Francisco, dove gli italiani hanno creato numerosi luoghi di incontro per mantenere la propria italianità.

TORONTO (Canada). A Toronto si è tenuta una importante mostra evento tutta dedicata al design italiano degli anni ‘60 e ‘70, “quando si vendevano idee e non oggetti”, come dice un importante designer, ospite della mostra con i suoi pezzi.

MELBOURNE (Australia). Enrico Arceci, nato a Pesaro, arriva a Melbourne nel 2006 dove, dopo essersi sposato, inizia da capo una nuova vita, dedicandosi all’inizio al lavoro di gelataio per poi introdursi nel settore della fotografia e del video, da sempre la sua vera passione.

BOSTON (Usa). Chiara Durazzini, fiorentina, fondatrice e direttore artistico della compagnia di commedia dell’arte Pazzi Lazzi. Ha scritto a quattro mani con Walter Valeri “La Pazzia di Isabella”, spettacolo in cui interpreta l’attrice del passato Isabella Andreini, una delle prime attrici professioniste della storia. Lo spettacolo è un omaggio a tutte le donne che hanno dedicato la loro vita all’arte.

LOS ANGELES (Usa). Carlo Alberto Orecchia, giovane italiano che si è fatto strada nel mondo dello spettacolo. Lui è attore, regista e presentatore.

EDMONTON (Canada). Marco Melfi è un giovane italiano di seconda generazione che vive in Canada. Con il suo animo sensibile scrive poesie ispirate alla gente di strada e ai piccoli gesti del fare quotidiano.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Venerdì 4 Maggio h21.30

BUENOS AIRES Venerdì 4 Maggio h22.30

SAN PAOLO Venerdì 4 Maggio h22.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Sabato 5 Maggio h19.30

SYDNEY Sabato 5 Maggio h21.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Venerdì 4 Maggio h23.15; Sabato 5 Maggio h11.15

CINEMA ITALIA (Film)

TI RICORDI DI ME?

(Commedia 2014)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Rolando Ravello

Cast: Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi, Susy Laude, Pia Engleberth, Ennio Fantastichini, Manuel Pischedda

Una commedia romantica che ha inizio con l’incontro tra Roberto (Edoardo Leo), autore di surreali e sfortunate favole nere, e Bea (Ambra Angiolini), insegnante elementare, elegante e apparentemente svagata, davanti al portone della terapista che li ha in cura entrambi. Roberto è cleptomane, Bea invece soffre di una seria forma di narcolessia e di improvvise, quanto imprevedibili, amnesie. Ha inizio da subito un corteggiamento tenace e buffo, che finirà per farla innamorare. Tra piccoli furti e svenimenti, fughe e rincorse, la loro storia d’amore gli offrirà forse anche la possibilità di guarire.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 2 Maggio h19.30

BUENOS AIRES Mercoledì 2 Maggio h20.30

SAN PAOLO Mercoledì 2 Maggio h20.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Giovedì 3 Maggio h17.00

SYDNEY Giovedì 3 Maggio h19.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 2 Maggio h20.30

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 30 Aprile 2018

Arte. In Sicilia, per rivedere le meraviglie archeologiche dissepolte dall’estro e dalla lungimiranza dal genovese Luigi Bernabò Brea, il soprintendente innovatore, capace di ridisegnare la concezione degli scavi.

Territorio. La vallata del fiume Marta, unico corso d’acqua che esce dal lago di Bolsena, è uno dei più antichi insediamenti umani di epoca etrusca.

Made in Italy. Inizia un tour enologico nelle regioni italiane. Prima tappa Trentino Alto Adige, terra di confine, che coi suoi vigneti, tra i più alti d’Europa, propone eccellenze in tutte le tipologie di vini.

• Martedì 1 Maggio 2018

Arte e Archeologia. Ancora la storia di Luigi Bernabò Brea che curò molti restauri importanti, tra cui la città romana di Tindari e il teatro di Taormina, in Sicilia.

Territorio. Colline millenarie, un mare incantato, panorami straordinari, scorci unici, piccoli borghi ricchi di storia. E’ l’isola di Ischia, un tesoro del Tirreno e uno dei luoghi più suggestivi e poetici d’Italia.

Made in Italy. Riprende il racconto della storia vinicola del Trentino Alto Adige: questa regione è nota anche per la produzione di spumanti di prima qualità come il Trento Doc.

• Mercoledì 2 Maggio 2018

Arte. Verso le Eolie, alla ricerca di affascinanti reperti portati alla luce da Luigi Bernabò Brea e custoditi nel Museo Archeologico Regionale di Lipari, da lui creato sull’isola.

Territorio. In Sicilia, ma questa volta a Lampedusa. Uno scoglio italiano in acque africane: un vero angolo di paradiso, selvaggio e incontaminato, sospeso tra il blu del cielo e l’azzurro cristallino dell’acqua.

Made in Italy. Microclima e posizione geografica rendono la Sicilia terra di grande fascino, unica anche per la sua tradizione vinicola millenaria, ancora oggi modello di riferimento per i coltivatori.

• Giovedì 3 Maggio 2018

Arte. A Pistoia, città fondata in epoca romana ricca d’arte e vivace, capitale italiana della Cultura nel 2017.

Territorio. Cous cous di pesce e pane nero sono le eccellenze gastronomiche di Castelvetrano, in provincia di Trapani, vere prelibatezze locali.

Made in Italy. Si rimane nella bellissima Sicilia e nei suoi assolati vigneti per andare a conoscere le sue eccellenze vinicole e gli imprenditori che le producono.

• Venerdì 4 Maggio 2018

Arte. Ancora a Pistoia per ammirare lo splendore gotico del Battistero di San Giovanni in Corte e i colori brillanti del cinquecentesco Fregio Robbiano, dell’Ospedale del Ceppo.

Territorio. Altino è un incantevole borgo arroccato su uno sperone roccioso che domina la Valle dell’Aventino, in Abruzzo, dove si coltiva un prodotto speciale, il Peperone Dolce.

Made in Italy. Abruzzo, regione prevalentemente montuosa e collinare, dove, nonostante il territorio, si producono vini pregiati come il Montepulciano, il Pecorino e il Trebbiano.

Per contattare la redazione scrivete a: italianbeauty@rai.it

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h13.00

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h14.00

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h14.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h11.30

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h13.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h15.00

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Italian Beauty nel cuore di Lecce, per ammirare il Barocco pugliese e il sorprendente Palazzo Tamborino Cezzi, dove sembra che il tempo si sia fermato.

Si prosegue sui binari della Ferrovia Faentina, da Firenze a Ravenna. Un insolito racconto, in cui panorami e persone si mescolano in un’unica realtà, che unisce arte, storia e cultura popolare.

I vecchi film ritrovano il loro splendore a Bologna presso la Fondazione Cineteca, istituzione riconosciuta a livello mondiale per la salvaguardia e il restauro delle pellicole del cinema Italiano.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 28 Aprile h17.15

BUENOS AIRES Sabato 28 Aprile h18.15

SAN PAOLO Sabato 28 Aprile h18.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Sabato 28 Aprile h16.15

SYDNEY Sabato 28 Aprile h18.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 28 Aprile 23.15

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Il lavoro e la custodia del creato, la terra da abitare e far germogliare, il lavoro dell’uomo per il proprio sostentamento e i beneficiari dei beni prodotti. Il lavoro valore e conquista, spazio di relazione e di competizione, ambito privilegiato per una creatività intelligente e operosa che chiede un rinnovato supplemento d’anima.

E ancora: le situazioni di precarietà e di incertezza sul lavoro e le ricadute sulla vita familiare e sociale, i motivi di sicurezza sul lavoro, i mestieri usuranti e lo sfruttamento della manodopera degli emigranti, il lavoro delle madri e delle donne single in carriera, i giovani italiani e le prospettive professionali in Italia e all’estero.

Infine la festa di S. Giuseppe lavoratore, i Papi e il mondo del lavoro in un tempo di cambiamenti epocali, da Leone XIII con la “Rerum Novarum” a Giovanni Paolo II fino a Papa Francesco.

Dopo la S. Messa che si celebra nella Chiesa di San Salvatore in Alessano in provincia di Lecce, il Regina Coeli del Papa ai fedeli radunati in Piazza San Pietro.

Varie interviste tra le quali spicca quella ad alcuni giovani stranieri che hanno scelto di laurearsi in Italia. Tra i collegamenti in diretta skype quelli con Sonia Lopez, presidente dell’omonima Fondazione di danza e danzaterapia e Nelida Cecilia Fascetto, presidente dell’Associazione civile “El Encanto por la vida” da Buenos Aires, Argentina.

Ospiti in studio: Padre Ciro Benedettini, vicedirettore emerito della Sala Stampa Vaticana, Luciano Baglioni, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Marco Ferraglioni, giornalista.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 29 Aprile h04.15

BUENOS AIRES Domenica 29 Aprile h05.15

SAN PAOLO Domenica 29 Aprile h05.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Domenica 29 Aprile h16.15

SYDNEY Domenica 29 Aprile h18.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 29 Aprile h10.15

LO SPORT SU RAI ITALIA

SERIE A

► ROMA – CHIEVO

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 28 Aprile h12.00

BUENOS AIRES Sabato 28 Aprile h13.00

SAN PAOLO Sabato 28 Aprile h13.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 29 Aprile h00.00

SYDNEY Domenica 29 Aprile h02.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 28 Aprile h18.00

► INTER – JUVENTUS

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 28 Aprile h14.45

BUENOS AIRES Sabato 28 Aprile h15.45

SAN PAOLO Sabato 28 Aprile h15.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 29 Aprile h02.45

SYDNEY Domenica 29 Aprile h04.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 28 Aprile h20.45

► CROTONE – SASSUOLO

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 29 Aprile h06.30

BUENOS AIRES Domenica 29 Aprile h07.30

SAN PAOLO Domenica 29 Aprile h07.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 29 Aprile h18.30

SYDNEY Domenica 29 Aprile h20.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 29 Aprile h12.30

► LA GIOSTRA DEL GOAL

All’interno la cronaca della partita BOLOGNA – MILAN e l’aggiornamento in diretta dei gol da tutti i campi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 29 Aprile h08.30

BUENOS AIRES Domenica 29 Aprile h09.30

SAN PAOLO Domenica 29 Aprile h09.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 29 Aprile h20.30

SYDNEY Domenica 29 Aprile h22.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 29 Aprile h14.30

► FIORENTINA – NAPOLI

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 29 Aprile h12.00

BUENOS AIRES Domenica 29 Aprile h13.00

SAN PAOLO Domenica 29 Aprile h13.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Lunedì 30 Aprile h00.00

SYDNEY Lunedì 30 Aprile h02.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 29 Aprile h18.00

► TORINO – LAZIO

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 29 Aprile h14.45

BUENOS AIRES Domenica 29 Aprile h15.45

SAN PAOLO Domenica 29 Aprile h15.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Lunedì 30 Aprile h02.45

SYDNEY Lunedì 30 Aprile h04.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 29 Aprile h20.45

► MILAN – VERONA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 5 Maggio h12.00

BUENOS AIRES Sabato 5 Maggio h13.00

SAN PAOLO Sabato 5 Maggio h13.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 6 Maggio h00.00

SYDNEY Domenica 6 Maggio h02.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 5 Maggio h18.00

► JUVENTUS -BOLOGNA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 5 Maggio h14.45

BUENOS AIRES Sabato 5 Maggio h15.45

SAN PAOLO Sabato 5 Maggio h15.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 6 Maggio h02.45

SYDNEY Domenica 6 Maggio h04.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 5 Maggio h20.45