(ANSA) – PECHINO, 28 APR – E’ salito a 9 il numero degli adolescenti rimasti uccisi in una scuola secondaria nel nordovest della Cina quando un ex studente si è scagliato contro di loro armato di coltello. La strage è avvenuta a Mizhi, nella provincia dello Shaanxi: altri 10 studenti sono tuttora ricoverati in ospedale. La polizia ha arrestato un giovane di 28 anni, ex studente dello stesso istituto, che avrebbe agito per vendetta perché al suo terzo anno di scuola era stato vittima di bullismo.