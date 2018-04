(ANSA) – FIRENZE, 28 APR – “Manca ancora un campione che ci possa dare la certezza, ma stiamo crescendo e puntiamo a portare a casa medaglie importanti”. Lo ha detto Roberto Cammarelle, direttore tecnico delle Fiamme oro di pugilato, parlando dello stato della boxe italiana, a margine della presentazione del progetto dell’Accademia Bianchi di Santo Spirito, a Firenze. Cammarelle, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella categoria dei supermassimi, è stato nominato nei giorni scorsi Magnifico messere del calcio storico fiorentino per la semifinale tra Bianchi e Verdi del prossimo 10 giugno. “Vogliamo far capire che il Calcio storico è anche uno sport, e che quindi all’interno delle regole è un meraviglioso sport”, ha detto Cammarelle, spiegando che “tanti amici del pugilato fanno parte di questo ambiente, e mi hanno fatto conoscere il Calcio storico: per me è una grande emozione”.