(ANSA) – ROMA, 26 APR – L’Egitto ha aperto per tre giorni il valico di Rafah con la Striscia di Gaza, consentendo a persone malate o in cura, a studenti e alle persone con permesso di valicarlo nei due sensi. Lo scrive il sito del giornale israeliano Haaretz, che cita fonti ufficiali egiziane. L’Egitto, osserva Haaretz, apre periodicamente il valico per alleggerire la pressione sociale e umanitaria dell’enclave palestinese sigillata. E’ teatro da settimane di proteste al confine, sfociate in scontri con un totale di 44 palestinesi uccisi dal fuoco dei soldati israeliani e oltre 800 feriti.