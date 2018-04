(ANSA) – MILANO, 28 APR – “Noi siamo in mezzo alla lotta, non possiamo staccare la spina. Magari a livello fisico soffriamo un po’, ma sulla carta abbiamo dati migliorati anche rispetto ad un mese fa”. Così il tecnico del Milan Rino Gattuso alla vigilia della trasferta di Bologna. “Oggi il problema non è l’allenamento, questa squadra è viva, serve tornare a vincere e abbiamo le motivazioni. Se penso ai tanti pareggi, con un filo di fortuna e cinismo in più avremmo vinto. Ma – ha precisato – ci sono sempre i se e i ma in mezzo, o ‘ci manca poco’, vuol dire che dobbiamo crescere in tutto, io incluso. Non sono deluso, sono inc…perché so che si può fare molto di più. Non vinciamo da 40 giorni e venire qua col sorrisino, sarebbe irrispettoso per tutti e anche per il mio lavoro. Non posso venire qua e raccontare le barzellette, che ci vogliamo tutti bene, che siamo perfetti. Si lavora ma non basta, serve di più. Per cosa dovrei essere deluso? Forse di me stesso che non sono stato bravo abbastanza ma serve vincere tutte le gare”.