(ANSA) – CROTONE, 28 APR – “C’è da fare la prestazione a tutti i costi”. Walter Zenga, nel giorno del suo 58/o compleanno, non si fa distrarre dalla festa a sorpresa organizzata nella sala stampa e, dopo aver spento le candeline, richiama alla massima attenzione sulla gara casalinga di domani contro il Sassuolo. “Dico che bisogna fare la prestazione a tutti i costi – aggiunge Zenga – perché il Sassuolo non perde da febbraio, viene da otto risultati utili consecutivi Questo la dice lunga sulla forza di questa squadra che ha grandi qualità ed un allenatore, mio carissimo amico, Beppe Iachini, molto bravo che rispetto tantissimo come persona e al quale voglio un bene assoluto. Ci vorrà una grande prestazione da parte del Crotone e noi ci siamo preparati per farla. Sarà una bella partita, da giocare intensamente fino al 90′. Non so – dice ancora Zenga – quanti punti servono per salvarci. Non voglio pensare ad altro che non sia adesso. Per noi le partite sono tutte importanti”.