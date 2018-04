(ANSA) – IL CAIRO, 28 APR – La vicepresidente della Camera dei deputati Maria Edera Spadoni, in un incontro con il presidente del parlamento egiziano Ali Abdel Aal al Cairo, ha ribadito l’auspicio di una “stretta collaborazione” fra Italia ed Egitto per arrivare “quanto prima” a individuare chi ha torturato e ucciso Giulio Regeni. Come riferito all’ANSA dalla stessa vicepresidente nella capitale egiziana, Aal ha confermato che lo stesso auspicio viene espresso dal Cairo.