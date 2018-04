(ANSA) – ROMA, 28 APR – “I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, ed è assolutamente deprimente che una minoranza di perfetti imbecilli rovinino l’immagine di tutti. Sono molto triste per Roma e per la Roma che vedono la propria immagine rovinata e calpestata in questo modo. Il calcio non è questione di vita o di morte, i miei pensieri sono per Sean Cox”. Così il presidente della Roma, James Pallotta, in riferimento agli incidenti avvenuti prima della semifinale d’andata di Champions League tra Liverpool e giallorossi.