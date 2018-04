(ANSA) – FIRENZE, 28 APR – Il Castello Sonnino di Montespertoli (Firenze), inserito nell’associazione nazionale ‘Case della memoria’ perché tutt’ora di proprietà dei baroni de Renzis Sonnino e che è stato abitato dallo statista barone Sidney Sonnino, è entrato a far parte del progetto ‘Gucci Places’, con cui la celebre griffe ha selezionato sette luoghi, giudicati culturalmente emblematici e fonte d’ispirazione per il designer Alessandro Michele. E’ quanto riportato in una nota a firma dell’associazione nazionale ‘Case della memoria’ e del ‘Castello di Sonnino’. L’obiettivo è incoraggiare i fan del marchio a scoprire le storie interessanti e i dettagli insoliti che li caratterizzano. ‘Autenticity is luxury’: questo il claim che accompagna il progetto e proprio nell’unicità di un luogo ancora vivo e vissuto come il Castello Sonnino la maison ha trovato quella sfumatura intangibile di autenticità.