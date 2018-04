(ANSA) – WASHINGTON, 28 APR – Il neo segretario di Stato Mike Pompeo e’ giunto oggi a Riad, in Arabia Saudita, la prima tappa del tour in Medio Oriente che lo vedra’ poi in Israele e Giordania. La visita, la prima dalla sua conferma a capo del dipartimento di Stato, e’ occasione di colloqui a piu’ livelli e precede di pochi giorni scadenze cruciali per gli equilibri della regione. Il prossimo 12 maggio e’ la data fissata dal presidente Donald Trump per decidere come procedere circa l’accordo sul nucleare iraniano. Il 14 maggio e’ previsto il trasferimento dell’ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme.