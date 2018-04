(ANSA) – ROMA, 29 APR – Due incontri nella notte Nba che si avvicina sempre più alle sue fasi conclusive. In gara 1 della semifinale playoff della Western Conference, i campioni in carica di Golden State hanno battuto New Orleans con il punteggio di 123-101, nonostante l’assenza di Steph Curry, e si portano dunque subito in vantaggio. Nella gara 7, decisiva per il passaggio alle semifinali, i Boston Celtics l’hanno infine spuntata sui Milwaukee Bucks per 112-96 e si sono quindi guadagnati il passaggio di turno. In semifinale incontreranno i Philadelphia di marco Belinelli. (ANSA).