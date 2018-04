(ANSA) – ROMA, 29 APR – Emozioni a non finire allo Zurich Classic of New Orleans di golf (PGA Tour), tra sorpassi e ribaltamenti. A 18 buche dal termine, nella gara a coppie, comanda il duo americano composto da Kevin Kisner e Scott Brown (-20 sul totale). I leader hanno un solo colpo di vantaggio sugli inseguitori. I connazionali Tony Finau-Daniel Summerhays e Michael Kim-Andrew Putnam sono infatti 2/i a -19. Quarta piazza per Brice Garnett e Chesson Hadley (-18). In corsa per il titolo, in 5/a posizione, pure Jason Dufner e Pat Perez (-17). Ma anche l’accoppiata britannica rappresentata da Tommy Fleetwood e Chris Paisley (8/i a -16). Chance di vittoria, seppur ridotte, per Justin Rose ed Henrik Stenson (14/i a -15). Mentre il campione Masters Patrick Reed e Patrick Cantlay sono 19/i (-14). Sul percorso del TPC Luoisiana pronostico indecifrabile. Nessun favorito sul green, nel torneo del PGA Tour può davvero ancora succedere di tutto. (ANSA).