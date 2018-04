(ANSA) – ROMA, 29 APR – “Al momento la soprintendenza non ha autorizzato il progetto degli internazionali di tennis a piazza del Popolo. Stiamo tentando di dare rassicurazioni e spiegare i motivi per cui secondo noi le partite di tennis non costituiscono un pericolo più grave per la piazza di eventi che da sempre vengono autorizzati li’, compresi i concerti”. Lo spiega all’Ansa il presidente della commissione Sport di Roma Angelo Diario.