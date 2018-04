(ANSA) – TRIESTE, 29 APR – L’affluenza alle urne rilevata alle 12 per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia è stata del 18,07%. I dati sono forniti dal Servizio elettorale della Regione Autonoma del Fvg. Alle 12 hanno votato 200.139 elettori su 1.107.415 aventi diritto. L’affluenza maggiore è stata registrata nella circoscrizione di Udine, dove ha votato il 19,35% degli aventi diritto. Seguono le circoscrizioni di Gorizia (18,11%), di Pordenone (17,83%), di Trieste (16,52%) e di Tolmezzo (16,49%). Nel 2013, quando però si votava in due giorni, l’affluenza registrata alle 12 del primo giorno si era fermata al 10,09%.