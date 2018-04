(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 29 APR – “Accompagno con la preghiera l’esito positivo del summit inter-coreano di venerdì scorso e il coraggioso impegno assunto dai leader delle due parti a realizzare un percorso di dialogo sincero per una penisola coreana libera dalle armi nucleari. Prego il Signore perché le speranze di un futuro di pace e più fraterna amicizia non siano deluse, e perché la collaborazione possa proseguire portando frutti di bene per l’amato popolo coreano e per il mondo intero”. Lo ha detto il Papa oggi al Regina Coeli. Successivamente in un tweet ha lanciato un appello: “Vogliamo veramente la pace? Allora bandiamo le armi per non dover vivere nella paura della guerra”. Anche il Primo Maggio sarà dedicato alla pace: “Inizierò il Mese Mariano con un pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Divino Amore. Reciteremo il Rosario, pregando in particolare per la pace in Siria e nel mondo intero. Invito ad unirsi spiritualmente e a prolungare per tutto il mese di maggio la preghiera del Rosario per la pace”.