(ANSA) – VENEZIA, 29 APR – E’ stato ripristinato il varco installato dal Comune per monitorale gli arrivi a Venezia che era stato spostato a Piazzale Roma, ai piedi del ponte di Calatrava, da una trentina di manifestanti dei Centro sociali. Sul posto si è recato il sindaco Luigi Brugnaro che ha voluto compiere una visita anche alla vicina sede della Polizia municipale dove è in funzione una centrale operativa con una decina di schermi che monitorano, attimo per attimo, l’affluenza di visitatori. Le forze dell’ordine stanno completando il rapporto che sarà inviato alla Procura su quanto avvenuto.