(ANSA) – ROMA, 29 APR – All’Italia serve “un governo istituzionale, aperto alla partecipazione di tutti i partiti non composto da figure dei partiti e con obiettivi” che siano condivisi”, il rispetto “degli obblighi internazionali e che anche metta mano” alla “legge elettorale”. Lo afferma il ministro dello sviluppo Carlo Calenda, a in 1/2h più. Calenda non ha voluto dare un’identikit del premier ma si è detto contrario “a un governo di professori. Oggi la grande questione è gestire la realtà e la teoria ha mostrato dei limiti enormi”.