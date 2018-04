(ANSA) – POTENZA, 29 APR – Con una giornata d’anticipo rispetto alla fine del campionato, il Potenza ha conquistato la promozione in Serie C. Oggi, nello stadio Viviani, dove per la festa promozione erano presenti oltre 7 mila spettatori, la formazione allenata da Nicola Ragno ha sconfitto 3-1 il Taranto,ßconquistando aritmeticamente il primo posto nel Girone H della Serie D. Il Potenza – che ha guidato la classifica per quasi tutto il campionato – ritorna quindi tra i professionisti e lo fa a distanza di otto anni. Il protagonista principale della cavalcata dei rossoblù verso la Serie C è stato l’attaccante brasiliano Carlo França, finora autore di 25 reti, una delle quali realizzata oggi.