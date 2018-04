(ANSA) – BARCELLONA, 29 APR – 19/o successo consecutivo di Rafael Nadal sulla terra rossa. Il fuoriclasse spagnolo ha conquistato per l’11/a volta in carriera il titolo del torneo di Barcellona surclassando per 6-1 6-1 in finale il 19enne greco Stefanos Tsitsipras. La settimana scorsa Nadal aveva vinto anche il torneo di Montecarlo, e ora si confermerà al numero uno del ranking mondiale. “E’ difficile spiegare le emozioni che provo – ha detto Nadal, che sulla terra battuta non perde dalla semifinale dell’anno scorso a Roma contro Dominic Thiem – e spero di venire qui a divertirvi per molti altri anni ancora”. Quello di oggi è stato per Nadal il 77/o titolo della carriera: meglio di lui, che è alla pari con John McEnroe, hanno fatto solo Jimmy Connors, Roger Federer e Ivan Lendl.