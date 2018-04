(ANSA) – ROMA, 29 APR – L’Imoco Conegliano è campione d’Italia donne di pallavolo per la seconda volta nella sua storia. La squadra veneta ha infatti battuto per 3-1 (28-26, 25-21, 22-25, 25-12) l’Igor Gorgonzola Novara in gara-4 delle finali scudetto, vincendo quindi anche la serie tricolore per 3-1.