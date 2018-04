(ANSA) – ROMA, 29 APR – “Un Napoli un po’ frastornato per la vittoria di ieri della Juventus? Non solo quello. Credo che con un giocatore in meno non sia facile giocare su questo campo. La Fiorentina cerca sempre di giocare al pallone e non è facile affrontarla, tanto meno con un uomo in meno”. Intervistato da Sky al termine di Fiorentina-Napoli, Giovanni Simeone parla della partita che lo ha visto protagonista con un tripletta: in pratica è l’uomo che potrebbe aver consegnato lo scudetto del 2018 alla Juventus. “Sono ancora giovane, devo fare tantissimo – dice ancora il figlio d’arte argentino -, e migliorare, anche se Pioli ha sempre creduto in me. Sono felice di essere alla Fiorentina, credo molto nel lavoro e in questa squadra”. Quello di oggi per la Viola è un risultato importante per credere ancora nell’Europa League. “Ci crediamo, e ci abbiamo sempre creduto – commenta Simeone jr. -, quando abbiamo fatto sei vittorie di fila, ma anche quando abbiamo fatto un punto”.