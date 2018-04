MILANO. – Un risveglio doloroso che non spegne le polemiche e non mitiga la rabbia. L’Inter cerca di scuotersi, vede allontanarsi la Champions League ma tenta di fare quadrato in un ultimo disperato tentativo di salvare la stagione. Antonello, Gardini, Ausilio e Spalletti vogliono analizzare a mente fredda la sconfitta contro la Juventus: di prima mattina si ritrovano ad Appiano Gentile, riguardano insieme la partita e analizzano la direzione di gara di Orsato, considerata poco equilibrata e a senso unico. Sono increduli.

Non migliora certo il loro umore la sequela di messaggi arrivati sui telefonini – anche dall’estero, visto che la gara è stata trasmessa in 190 Paesi – sulla direzione del fischietto di Schio, né l’intenzione del procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro di prendere in esame i due filmati che circolano sul web che riguardano Tagliavento. Il quarto uomo è stato infatti protagonista di un labiale ancora da decifrare e di un incontro in zona mista con Allegri che ”promuove” a pieni voti l’operato dell’arbitro.

Dall’Inter filtra un sentimento di preoccupazione, caricato dai ricordi di un clima passato che sembrava cancellato. Nel mirino dei dirigenti nerazzurri ci sono diversi episodi: i dirigenti imputano all’arbitro il mancato doppio giallo a Pjanic e il rigore non assegnato per un fallo di Barzagli su Icardi.

Il capitano appare il giocatore più scosso: le sue lacrime, mostrate senza paura al mondo dopo la rocambolesca sconfitta, testimoniano un dispiacere genuino, un attaccamento forte alla maglia e sembrano una promessa d’amore. Chissà se eterno o subalterno ai risultati del club. Spalletti dal canto suo fa mea culpa: pur riconoscendo l’importanza delle decisioni arbitrali, si considera ”responsabile” e si rammarica per il cambio tra Icardi e Santon. Un cambio che, senza controprova, è risultato decisivo per svoltare in negativo la partita: l’Inter si è chiusa in area, incapace di ripartire, la Juventus ha invece preso coraggio e ha poi colpito con Cuadrado e Higuain.

Ma per Spalletti pochi minuti non possono cancellare la prova gagliarda dei suoi, costretti in 10 uomini per 80′. Giocatori che hanno onorato la maglia e mai domi. Un senso di orgoglio ripreso dagli stessi calciatori ed esternato sui social network. Brozovic alza la testa: ”Abbiamo messo l’anima, abbiamo messo il cuore. Questa Inter non ha perso. Il risultato è frutto di cose che non c’entrano con quello che abbiamo fatto noi in campo”.

Skriniar lo segue a ruota: ”Contro tutto e contro tutti”. Ma alcuni tifosi perdono la testa e invadono la bacheca di Chloe Sanderson, moglie di Davide Santon, con accuse di ogni genere. ”Nessuno è devastato quanto lui”, replica lei su Instagram. La parabola di un calciatore: un tempo prediletto di Mourinho, ora bersaglio dei suoi stessi tifosi. Ma restano ancora tre partite, non tante ma forse sufficienti a realizzare un sogno Champions se in campo tornano il coraggio e il cuore dell’Inter visti ieri a San Siro.