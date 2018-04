FIRENZE. – Serviva un’ulteriore impresa al Napoli per restare agganciato alla Juve reduce dalla vittoria in extremis ieri sera a San Siro sull’Inter e tenere vivo il sogno dello scudetto. Ma a Firenze è arrivata la prima sconfitta della stagione in trasferta, che riporta il distacco a 4 punti dai bianconeri – ma a tre partite dalla fine – e spezza una striscia positiva esterna che durava da 30 confronti.

Una sconfitta per mano di Giovanni Simeone, autore di una tripletta che resterà tra i ricordi più belli di questa annata complicatissima per la Fiorentina e tiene la squadra viola ancora in corsa per l’Europa. Va detto che a complicare il match dei partenopei, sostenuti da oltre 4 mila tifosi, è stata l’espulsione dopo appena 8′ di Koulibaly, proprio l’uomo-partita di domenica scorsa contro la Juve, è durata appena 8′.

L’arbitro Mazzoleni, consultato il Var, ha riveduto e corretto l’iniziale decisione, togliendo il rigore ai viola e trasformando in rosso il cartellino giallo per il difensore napoletano dopo un brutto intervento su Simeone cominciato fuori area. A quel punto Sarri, che come sempre si era affidato ai titolarissimi, ha tolto Jorginho per Tonelli e ridisegnato la squadra, allargando Callejon e Insigne.

Però, il Napoli ha finito per pagare l’inferiorità numerica, l’ansia del risultato a tutti i costi, il gioco generoso e ordinato della Fiorentina (grazie anche al ritorno di Badelj), faticando quindi a dare velocità alla propria manovra e a rendersi incisivo come da copione.

Così la Fiorentina ha saputo attendere e colpire al momento giusto: poco dopo la mezz’ora, su un lungo lancio di Biraghi, Simeone è stato bravo e lesto a sorprendere la difesa avversaria e far passare il pallone tra le gambe di Reina. Una mazzata per il popolo azzurro, una gioia per quello (a distanza) bianconero.

A inizio ripresa Sarri ha provato a giocare le carte Milik e Zielinski per Mertens e Hamsik ma senza costrutto, la sua squadra non ha mai dato l’impressione di poter in qualche modo riaprire il match e in molti giocatori saltavano i nervi come dimostrato dalle tante ammonizioni. Anzi, è stata ancora la Fiorentina a passare, ancora con Simeone, rapace in mischia e quindi nell’ultimo minuto di recupero in contropiede.

Prima tripletta in Italia per il giovane figlio d’arte, vittoria numero 100 in A per Pioli e forse fine del sogno per il Napoli. Anche se, finchè i numeri lo permetteranno, sarà giusto per Sarri provarci.